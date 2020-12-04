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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове призыв Санду к протестам назвали бесчеловечным

04 декабря
17:16 2020
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Бывший исполняющий обязанности мэра столицы Руслан Кодряну раскритиковал новоизбранного президента Майю Санду за то, что она вывела на протест у здания парламента своих сторонников, сообщает stiri.md

«Реакция Майи Санду на инициативы в парламенте – это не то, за что мы все проголосовали 15 ноября. Превыше всего здоровье каждого гражданина. А собирать сейчас людей недопустимо! Я бы сказал, что это неэтично и даже бесчеловечно перед тысячами врачей, перед тысячами пациентов», – уверен Кодряну. Он заявил, что очень нехорошо, когда, даже не вступив в должность, новоизбранный президент начинает грести под себя всевозможные институты, а в это время на улице во всю гуляют коронавирус.

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