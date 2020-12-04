На левом берегу Днестра система здравоохранения достигла условного порога, после которого она уже будет не в состоянии оказывать помощь всем инфицированным Covid-19, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

В последние дни пациентов с легкой формой заболевания и бессимптомных не госпитализируют: нет свободных койко-мест. По словам министра здравоохранения Кристины Албул, “легких” лечат на дому. Разработан план амбулаторной помощи такой категории больных. Глава Приднестровья Вадим Красносельский обратился к жителям региона со следующими словами: «Ждать снижения уровня заболеваемости ближайшие месяцы не приходится. Декабрь, январь, февраль будут сложными. Мы должны быть к этому готовы. Надо собраться, консолидировать усилия, не паниковать и не допускать истерик, а делать свою работу – каждый на своем месте. Необходимо оперативно реагировать на любые изменения, отвечать на вызовы выверенными решениями». Этот призыв больше похож на обращение к самому себе.