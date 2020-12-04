Депутаты парламента от Партии социалистов и группы «За Молдову» проголосовали за три закона, касающихся статуса Гагаузской автономии. Народные избранники от Платформы «Достоинство и правда» этим решением остались, мягко говоря, недовольны.

Законы разработаны еще в далеком 2016 году при финансовой поддержке правительства Швеции. Первый регламентирует условия выхода населенных пунктов из состава автономии. Второй повышает статус Гагаузии, поскольку до недавнего времени она приравнивалась к районам. Третий запрещает парламенту вносить изменения в закон «Об особом правовом статусе Гагауз Ери» без согласия на то Народного собрания автономии. Вице-председатель парламента Александр Слусарь предупредил: «Эти законы не обсуждались широко, и существует риск федерализации». Этим словом политики правого толка пугают своих сторонников на просторах от Кишинева до Бухареста. На принятии пакета «гагаузских законов» настаивали внешние партнеры, предполагается, что по такому же сценарию могут быть разрешены и последствия приднестровского конфликта.