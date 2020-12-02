Специалисты Тель-Авивского университета обратили внимание на то, что среди инфицированных коронавирусом встречается примерно на треть меньше людей с диагнозом «бронхиальная астма», чем пациентов без такой патологии. Это выяснилось после анализа историй болезни свыше тридцати семи тысяч человек, сдававших тесты в течение пяти месяцев. В группе с положительным результатом астматиков оказалось в полтора раза меньше, чем в группе с отрицательным. А ведь в начале пандемии как раз астматиков относили к группе риска. Выходит, медики ошибались.

Объяснить этот феномен наука пока не может. Но предположения есть. Прежде всего, у страдающих астмой в организме гораздо меньше фермента, благодаря которому коронавирус внедряется в клетку. Кроме того, кортикстероиды в виде ингаляторов, используемые астматиками, обладают противовоспалительными свойствами. И, наконец, пациенты, болеющие астмой, более ответственно относятся к соблюдению всех противоэпидемических мер, чаще носят маски, придерживаются социальной дистанции и выполняют все назначения врачей, сообщает «ScienceDirect».