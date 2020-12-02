Ученые из немецкого Института психиатрии Макса Планка провели эксперимент, в котором участвовали добровольцы. Им предложили сыграть в азартную игру, делая одновременно снимки зрачков с помощью аппарата МРТ. Установка срабатывала с частотой 250 снимков в секунду. Моргать с такой частотой человек не способен.

Игра предполагала получение денежного выигрыша. И чем больше была его вероятность, тем больше расширялись у испытуемых зрачки. Однако у людей, страдающих депрессией, расширение было не таким заметным. И чем тяжелее была болезнь, тем меньше реагировали зрачки и, соответственно, неравная система даже на положительные эмоции.

Исследователи считают, что выявленная взаимосвязь в перспективе поможет при постановке диагноза опираться не только на слова пациентов, но и на объективные биологические показатели, сообщает «Medical Xpress».