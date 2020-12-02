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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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В Колумбии нашли доисторическое граффити длиной 12 километров

В Колумбии нашли доисторическое граффити длиной 12 километров
02 декабря
14:36 2020
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Уникальную находку сделала международная археологическая экспедиция с участием специалистов из Великобритании и Колумбии при финансовой поддержке Европейского исследовательского совета. Открытие было сделано еще год назад, но до сих пор е о нем не сообщали. И только теперь, когда к выпуску на телеэкраны готовится документальный фильм, факт предали огласке.

В тропических лесах Амазонии на территории Колумбии находится огромная каменная стена, испещренная наскальными рисунками. Их насчитывается несколько десятков тысяч, а стена протянулась на двенадцать километров. Как определили ученые, изображениям не меньше двенадцати с половиной тысячи лет, и это одна из крупнейших известных коллекций древних наскальных рисунков. На них запечатлены животные, многие из которых уже вымерли, деревья и другие растения, а также танцующие люди.  

Многие рисунки находятся на такой высоте, что даже в современных условиях туда можно подняться только с помощью беспилотников, поэтому непонятно, как туда добирались первобытные художники. Находка столь масштабна, что для ее подробного изучения потребуется труд не одного поколения исследователей. В связи с пандемией работа экспедиции была прервана, но ученые рассчитывают вернуться в амазонские тропики, как только ограничения будут сняты, пишет «Daily Mail».   

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