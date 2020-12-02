Похудение во сне – это не сказка, а реальность. По мнению одного из ведущих российских диетологов, доктора медицинских наук, профессора Алексея Ковалькова, поздний ужин, который не рекомендуют большинство врачей-диетологов, возможен при условии правильно выбранных продуктов.

Для позднего приема пищи Ковальков рекомендует мясные, белковые продукты – кусочек мяса, немного салата с нерафинированным растительным маслом или два яичных белка, приготовленных любым способом. Такой поздний ужин богат аминокислотами, которые помогают выработке соматотропного гормона. Именно он является самым мощным гормоном, сжигающим жир. Его выработка происходит в районе двенадцати часов ночи и время действия всего 50 минут. За это время он сжигает 150 граммов жировой ткани.

Но нужно помнить, что жиросжигающий гормон вырабатывается только ночью и только если вы спите, и в спортивном зале, когда вы активно сжигаете жиры, бегая на дорожке до состояния, когда уже затрудняется дыхание.

Диетолог разъяснил и ошибку многих худеющих, предпочитающих на ужин фрукты, каши или молочку. Эти продукты содержат углеводы, которые требуют активной выработки инсулина – главного врага соматотропного гормона. Инсулин блокирует его действие. Употребляя на ужин углеводы, не стоит ждать потери жировой ткани во сне.