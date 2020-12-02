Бывший румынский президент попросит Майю Санду содействовать ему в этом

Напомним, что указ о предоставлении супругам Бэсеску молдавского гражданства подписал президент Николае Тимофти в июне 2016 года.

В январе 2017 новый президент Игорь Додон своим указом отозвал гражданство Республики Молдова у Траяна и Маргариты Бэсеску.

Отметим, что на этой неделе новоизбранный президент Майя Санду дала понять, что могла бы вернуть молдавское гражданство бывшему президенту Румынии Траяну Бэсеску. Отвечая на вопрос, она заявила, что теперь, после того как завершены все судебные процедуры и существует окончательное решение Высшей судебной палаты, Бэсеску может снова ходатайствовать о получении гражданства Молдовы.