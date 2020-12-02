Владимир Плахотнюк был удовлетворен тем, что Игорь Додон проиграл выборы и даже способствовал этому. Об этом заявил фин беглого олигарха, лидер партии PRO Moldova Андриан Канду.

«Я думаю, что он в нужный момент, в нужном месте способствовал, чтобы Игорь Додон проиграл выборы. Мы все знаем знаменитую сцену с кульком» – сказал Канду в ходе передачи на телеканале N4.

На вопрос журналиста – идет ли речь о видеокадрах, которые опубликовал депутат-унионист Юрие Реницэ, Канду ответил: «а откуда могли появиться эти съемки? Мы люди умные, нет?».