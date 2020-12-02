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Газета "Кишиневские новости"

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Какие продукты противопоказаны при коронавирусной инфекции

Какие продукты противопоказаны при коронавирусной инфекции
02 декабря
12:21 2020
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Врачи назвали продукты, которые необходимо исключить из рациона питания тем, кто заболел коронавирусом. Под запрет попали алкоголь и соленая пища – первый из-за того, что имеет способность обезвоживать организм, а соль приводит к нарушению водно-солевого баланса и повышает густоту крови, что влияет на течение болезни при наличии коронавирусной инфекции.

Помимо соблюдения этого запрета, врачи рекомендуют употреблять больше воды.

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