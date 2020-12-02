Врачи назвали продукты, которые необходимо исключить из рациона питания тем, кто заболел коронавирусом. Под запрет попали алкоголь и соленая пища – первый из-за того, что имеет способность обезвоживать организм, а соль приводит к нарушению водно-солевого баланса и повышает густоту крови, что влияет на течение болезни при наличии коронавирусной инфекции.

Помимо соблюдения этого запрета, врачи рекомендуют употреблять больше воды.