Директор Одесского зоопарка Игорь Беляков приглашает на 45-минутные семинары тех, кто страдает герпентофобией – боязнью змей, сообщает «Думская».

После знакомства с обитателями серпентария и практических занятий, даже те, кто очень опасался ползучих гадов, меняет к ним свое отношение. «Страх заложен в людях генетически, в каком-то смысле он оправдан, ведь среди змей есть ядовитые, и наших предков они кусали. Это генетическая память. Но большинство змей на планете безопасны и не ядовиты. В одесском регионе обитает всего четыре вида змей – два вида полозов и два вида ужей. Все они не ядовитые. Но люди часто принимают ужа за гадюку, и в результате страдают обе стороны – и человек, который зарабатывает себе условный инфаркт, и змея, которую часто обездвиживают, а то и убивают», – утверждает Беляков. Он предлагает участникам семинара подержать в руках змею, убедиться, что она безопасна. Семинары, кстати, бесплатные.