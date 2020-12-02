Среда, 2 декабря 2020, 17:21

Газета "Кишиневские новости"

Культура

Назад на главную Подписаться на RSS

В Одессе предлагают подружиться со змеями… бесплатно

В Одессе предлагают подружиться со змеями… бесплатно
02 декабря
12:16 2020
Версия для печати

Директор Одесского зоопарка Игорь Беляков приглашает на 45-минутные семинары тех, кто страдает герпентофобией – боязнью змей, сообщает «Думская».

После знакомства с обитателями серпентария и практических занятий, даже те, кто очень опасался ползучих гадов, меняет к ним свое отношение. «Страх заложен в людях генетически, в каком-то смысле он оправдан, ведь среди змей есть ядовитые, и наших предков они кусали. Это генетическая память. Но большинство змей на планете безопасны и не ядовиты. В одесском регионе обитает всего четыре вида змей – два вида полозов и два вида ужей. Все они не ядовитые. Но люди часто принимают ужа за гадюку, и в результате страдают обе стороны – и человек, который зарабатывает себе условный инфаркт, и змея, которую часто обездвиживают, а то и убивают», – утверждает Беляков. Он предлагает участникам семинара подержать в руках змею, убедиться, что она безопасна. Семинары, кстати, бесплатные.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,25+0,45%
EUR20,80+0,35%
GBP22,99–0,25%
UAH0,61+0,92%
RON4,27+0,33%
RUB0,23+0,71%

Курсы валют в MDL на 02.12.2020

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд