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Газета "Кишиневские новости"

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Санду поблагодарила Филипа за… «борьбу с коррупцией»

02 декабря
12:16 2020
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Председатель Демократической партии Павел Филип встретился и пообщался с вновь избранным президентом Майей Санду, сообщает ИНФОТАГ.

Бывший премьер-министр заверил будущую главу государства в том, что он и политформирование, им возглавляемое, – надежные партнеры на «пути построения правового государства». Филип констатировал: власти не смогли справиться с пандемией коронавируса. «Поскольку число новых случаев заболевания увеличивается с каждым днем, в больницах больше нет мест, медицинские работники не справляются с инфекцией – необходимы немедленные и срочные меры для разрешения кризиса», – уверен Филип.

Со своей стороны Санду поблагодарила руководство Демпартии и ее сторонников за то, что во втором туре президентских выборов они голосовали «за демократию, верховенство закона и борьбу с коррупцией».

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