ПСРМ остается монолитной командой и не собирается сдавать свои позиции, заявил лидер фракции ПСРМ в парламенте Корнелиу Фуркулицэ в ходе передачи на телеканале NTV Moldova.

«Традиционно ПСРМ является сильной партией с устойчивой командой. Используются спекуляции, чтобы посеять сомнения в партийных рядах и среди населения. Мы самая большая партия, с самой большой фракцией в парламенте, с наибольшим числом председателей районов, мэров, местных советников, с мэром Кишинева», – заявил депутат.

Корнелиу Фуркулицэ отметил, что команда ПСРМ продолжит выполнять обязательства, данные гражданам, и внедрять утвержденные программы. Депутат напомнил, что решением республиканского совета к руководству ПСРМ вернется Игорь Додон, который даст новый импульс развитию и укреплению формирования.