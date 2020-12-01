Вторник, 1 декабря 2020, 01:26

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Корнелиу Фуркулицэ: ПСРМ – сильная партия со стабильной командой

Корнелиу Фуркулицэ: ПСРМ – сильная партия со стабильной командой
01 декабря
22:26 2020
Версия для печати

ПСРМ остается монолитной командой и не собирается сдавать свои позиции, заявил лидер фракции ПСРМ в парламенте Корнелиу Фуркулицэ в ходе передачи на телеканале NTV Moldova.

«Традиционно ПСРМ является сильной партией с устойчивой командой. Используются спекуляции, чтобы посеять сомнения в партийных рядах и среди населения. Мы самая большая партия, с самой большой фракцией в парламенте, с наибольшим числом председателей районов, мэров, местных советников, с мэром Кишинева», – заявил депутат.

Корнелиу Фуркулицэ отметил, что команда ПСРМ продолжит выполнять обязательства, данные гражданам, и внедрять утвержденные программы. Депутат напомнил, что решением республиканского совета к руководству ПСРМ вернется Игорь Додон, который даст новый импульс развитию и укреплению формирования.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,17–0,12%
EUR20,73+0,99%
GBP23,06+0,56%
UAH0,60–0,38%
RON4,25+1,02%
RUB0,23+0,65%

Курсы валют в MDL на 01.12.2020

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд