Политика двойных стандартов избранного президента Майи Санду по отношению к гражданам с обоих берегов Днестра является деструктивной. Такое мнение высказал председатель фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ. Парламентарий отметил, что у Молдовы не будет ни одного шанса реинтегрировать страну, пока граждан левобережных районов будут называть сепаратистами.

«Вызывает сожаление, что во время избирательной кампании мы увидели различное отношение к избирателям, которые являются гражданами Молдовы. Мы видели эти заявления, в которых наши граждане из Приднестровья называются сепаратистами. Мы видели, как этим гражданам мешали голосовать. Как мы хотим реинтегрировать страну, когда у нас наблюдается такое отношение к гражданам?» – заявил председатель фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ в ходе передачи на телеканале NTV Moldova.

Напомним, что в день президентских выборов депутат и первый вице-председатель ПДС Игорь Гросу при попытке воспрепятствовать голосованию жителей приднестровского региона назвал их «сепаратистами». Избранный президент Майя Санду не только не осудила высказывание своего однопартийца, а даже попыталась оправдать его.

Также саму Майю Санду раскритиковали за то, что на второй день после выборов в интервью украинским журналистам она заявила, что в отношении приднестровской проблемы «мягкий подход» не сработал.