Вторник, 1 декабря 2020, 01:26

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Фуркулицэ о двойных стандартах избранного президента Майи Санду

Фуркулицэ о двойных стандартах избранного президента Майи Санду
01 декабря
22:26 2020
Версия для печати

Политика двойных стандартов избранного президента Майи Санду по отношению к гражданам с обоих берегов Днестра является деструктивной. Такое мнение высказал председатель фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ. Парламентарий отметил, что у Молдовы не будет ни одного шанса реинтегрировать страну, пока граждан левобережных районов будут называть сепаратистами.

«Вызывает сожаление, что во время избирательной кампании мы увидели различное отношение к избирателям, которые являются гражданами Молдовы. Мы видели эти заявления, в которых наши граждане из Приднестровья называются сепаратистами. Мы видели, как этим гражданам мешали голосовать. Как мы хотим реинтегрировать страну, когда у нас наблюдается такое отношение к гражданам?» – заявил председатель фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ в ходе передачи на телеканале NTV Moldova.

Напомним, что в день президентских выборов депутат и первый вице-председатель ПДС Игорь Гросу при попытке воспрепятствовать голосованию жителей приднестровского региона назвал их «сепаратистами». Избранный президент Майя Санду не только не осудила высказывание своего однопартийца, а даже попыталась оправдать его.

Также саму Майю Санду раскритиковали за то, что на второй день после выборов в интервью украинским журналистам она заявила, что в отношении приднестровской проблемы «мягкий подход» не сработал.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,17–0,12%
EUR20,73+0,99%
GBP23,06+0,56%
UAH0,60–0,38%
RON4,25+1,02%
RUB0,23+0,65%

Курсы валют в MDL на 01.12.2020

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд