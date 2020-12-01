НАТО ждет контактов с новым президентом Молдовы Майей Санду и считает, что Россия нарушает территориальную целостность этой страны, разместив миротворцев в Приднестровье. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг во вторник на пресс-конференции по итогам видеоконференции глав МИД стран – членов НАТО.

«Молдавия – это партнер НАТО, и я жду возможности встретиться с ее новым президентом. Мы видим, как Россия нарушает желания различных правительств в окрестностях альянса, размещая войска, в том числе в Молдавии, в Приднестровье. Это нарушение территориальной целостности этой страны», – заявил Столтенберг.