Вторник, 1 декабря 2020, 01:26

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Генсек НАТО: Миротворцы в Приднестровье нарушают суверенитет Молдовы

01 декабря
22:26 2020
Версия для печати

НАТО ждет контактов с новым президентом Молдовы Майей Санду и считает, что Россия нарушает территориальную целостность этой страны, разместив миротворцев в Приднестровье. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг во вторник на пресс-конференции по итогам видеоконференции глав МИД стран – членов НАТО.

«Молдавия – это партнер НАТО, и я жду возможности встретиться с ее новым президентом. Мы видим, как Россия нарушает желания различных правительств в окрестностях альянса, размещая войска, в том числе в Молдавии, в Приднестровье. Это нарушение территориальной целостности этой страны», – заявил Столтенберг.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,17–0,12%
EUR20,73+0,99%
GBP23,06+0,56%
UAH0,60–0,38%
RON4,25+1,02%
RUB0,23+0,65%

Курсы валют в MDL на 01.12.2020

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд