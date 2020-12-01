Мы все с самого детства знаем: если успеть загадать желание на падающую звезду, то оно обязательно сбудется. Вселенная подарит всем нам в декабре сказочное зрелище в виде метеорного потока Геминиды. Сам звездопад начнется в ночь на 14 декабря и будет радовать землян до 18 числа, но об этом мы напишем чуть позже. А вот предпосылки этого чуда порадуют нас уже 4 декабря. В этот вечер можно будет наблюдать, как множество ярчайших звезд, сорвавшись с небесного купола, теряются где-то там – далеко на бескрайних просторах Вселенной.

4 декабря – самое время загадывать желания! Шансы есть у каждого! Но есть несколько счастливчиков, которым этот день и так подарит исполнение желаний, обеспечив их счастьем и богатством.

Кому же ждать особых даров Вселенной уже 4 декабря?

Трудолюбие ОВНА

Благодаря своему упорству и трудолюбию представители этого зодиакального созвездия будут щедро одарены Вселенной. Овнам крупно повезет в финансовой сфере, так как они всю свою мощную энергию в конце года пустят именно в этом направлении. И будут правы! Они станут бесспорными лидерами во всех делах, оставив далеко позади всех потенциальных конкурентов. Это сделает их по-настоящему счастливыми.