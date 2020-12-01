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Газета "Кишиневские новости"

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Додон: Советую Майе Санду наконец выйти из избирательной кампании

Додон: Советую Майе Санду наконец выйти из избирательной кампании
01 декабря
21:36 2020
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Майя Санду ведёт себя так и делает такие заявления, как будто она до сих пор находится в предвыборной кампании. Об этом в рамках передачи на общественном телеканале заявил Игорь Додон. Комментируя то, что Санду “скептически относится к сотрудничеству Молдовы с ЕАЭС”, Додон отметил, что, когда в прошлом году её назначили премьер-министром, она не была столь категоричной к Евразийскому экономическому союзу.   «Хочу порекомендовать госпоже Майе Санду выйти наконец из избирательной кампании. Выборы и битвы на баррикадах закончились. Пришло время осознать, что теперь она не просто политик, а государственный деятель. В чём разница? Политик думает о следующих выборах и делает политические предвыборные заявления, а государственный деятель думает об интересах страны», – сказал он. Додон отметил, что последние заявления и действия Санду характеризуют её как раз как политика, который всё ещё ведёт предвыборную кампанию.

«Жесткие декларации направо и налево, в том числе геополитические, затрагивающие Приднестровье – всё это нужно отложить в сторону», – добавил президент.

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