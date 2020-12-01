Председатель фракции ПСРМ в парламенте Корнелиу Фуркулицэ считает, что парламент на данный момент дискредитирован. Депутат пояснил, что многочисленные случаи политического туризма не отражают волю народа, выраженную на выборах 2019 года.

«Хорошо знаем, в какой ситуации и как проходили выборы в 2019 году, какой режим тогда был, как составлялись списки депутатов, как происходил политический туризм в течение этих лет», – сказал Фуркулицэ в ходе передачи на телеканале NTV Moldova.

Депутат напомнил, что ПСРМ каждый раз осуждала политических перебежчиков, в отличие от других фракций, которые им аплодировали, ожидая, что процесс затронет и ПСРМ.

«Вы видели, как четко мы защищали позиции фракции? Я считаю, что мы предотвратили процесс политического туризма», – отметил депутат.

Лидер фракции ПСРМ пояснил также, что в настоящее время в парламенте ведутся дискуссии о возможной коалиции, однако, вне зависимости от желаний сторон, без участия ПСРМ она невозможна.