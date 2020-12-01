На этом этапе досрочные парламентские выборы спровоцировали бы хаос в стране, а этот факт должна осознать любая политическая сила в стране, заявил лидер фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ в ходе передачи на телеканале NTV Moldova.

Депутат отметил, что ПСРМ выступает за проведение досрочных выборов осенью будущего года, только после того как будет проголосован бюджет, заложена основа будущего урожая и стабилизируется эпидемиологическая ситуация в стране.

«Наиболее подходящим стало бы проведение досрочных парламентских выборов осенью будущего года. С тем, чтобы был одобрен бюджет, стабилизировалась ситуация в здравоохранении, посмотрим, как будет проходить в дальнейшем эта пандемия. Нужно минимизировать ее последствия, чтобы медицинская система не работала в критической ситуации. Начнутся сельхозработы, чтобы заложить основы будущего урожая, будет выделена поддержка и для аграриев», – сказал Фуркулицэ.

Лидер фракции ПСРМ в парламенте считает, что необходимо придать импульс экономике, люди должны получать пенсии, зарплаты, пособия, получая доступ к медицине и образованию.