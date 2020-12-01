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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Кто мало спит, хуже соображает

Кто мало спит, хуже соображает
01 декабря
21:26 2020
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Ученые из Университетской больницы Мюнстера в Германии обнаружили, что, если люди мало спят, у них повреждается участок мозга, который отвечает за оперативную память. То есть человек хуже запоминает, к примеру, номера телефонов, или ему труднее понять, о чем говорит собеседник.

В исследовании участвовали свыше тысячи молодых здоровых людей. Специалисты изучили их снимки мозга и попросили ответить на вопросы о том, сколько времени испытуемые спят. Сопоставив ответы и данные рентгенографии, ученые и сделали выводы о том, что недостаточное количество часов сна негативно влияет на определенный участок мозга. Скорее всего – но это только предположение – в данном случае меняются химические процессы в мозгу.

Впрочем, столь же негативное влияние оказывает и чересчур длительный сон. Выяснилось, что наиболее продуктивные мыслительные способности продемонстрировали люди, которые спят в среднем по семь-восемь часов в сутки, сообщает Psy Post.  

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