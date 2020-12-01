Вторник, 1 декабря 2020, 01:25

Газета "Кишиневские новости"

Наука

Назад на главную Подписаться на RSS

Разработан тест, способный выявить пятьдесят видов рака

01 декабря
21:26 2020
Версия для печати

Британские ученые провели массовое исследование образцов крови людей, часть из которых страдала онкологическими заболеваниями. Оно охватило свыше четырех тысяч пациентов.

Оказалось, что в подавляющем большинстве случаев наличие рака можно определить по анализу крови. Это прежде всего рак кишечника, легких и яичников. Но, по мнению специалистов, таким же образом можно в принципе выявлять до полусотни видов онкологических заболеваний. Пока, правда, болезнь легче определяется тогда, когда она уже достигла определенного уровня развития.

В следующем году в Великобритании начнутся клинические испытания нового теста, которые охватят свыше ста пятидесяти тысяч человек – людей старшего возраста, а также пациентов онкологических клиник, а в США – более шести тысяч волонтеров, возраст которых превышает пятьдесят лет. Если эффективность метода подтвердится, еще через три года анализ проведут уже примерно миллиону жителей Великобритании, сообщает Hromadske.ua.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,17–0,12%
EUR20,73+0,99%
GBP23,06+0,56%
UAH0,60–0,38%
RON4,25+1,02%
RUB0,23+0,65%

Курсы валют в MDL на 01.12.2020

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд