Британские ученые провели массовое исследование образцов крови людей, часть из которых страдала онкологическими заболеваниями. Оно охватило свыше четырех тысяч пациентов.

Оказалось, что в подавляющем большинстве случаев наличие рака можно определить по анализу крови. Это прежде всего рак кишечника, легких и яичников. Но, по мнению специалистов, таким же образом можно в принципе выявлять до полусотни видов онкологических заболеваний. Пока, правда, болезнь легче определяется тогда, когда она уже достигла определенного уровня развития.

В следующем году в Великобритании начнутся клинические испытания нового теста, которые охватят свыше ста пятидесяти тысяч человек – людей старшего возраста, а также пациентов онкологических клиник, а в США – более шести тысяч волонтеров, возраст которых превышает пятьдесят лет. Если эффективность метода подтвердится, еще через три года анализ проведут уже примерно миллиону жителей Великобритании, сообщает Hromadske.ua.