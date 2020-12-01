Власти Индии заботятся о братьях наших меньших и специально для рептилий и маленьких животных построили подвесные мосты над хайвеями в штате Уттаракханд, передает ВВС.

Мосты собраны из бамбука, джута и листьев и прочно закреплены между деревьями. Первый такой построенный мост имеет 27 метров в длину и переброшен через хайвей, ведущий к популярному у туристов городу Найнитал. Такие конструкции никак не помешают водителям, зато спасут не одну жизнь обитателям индийских лесов. Каждый год множество животных погибают, перебегая скоростные трассы. Теперь это не будет проблемой, когда правительство Индии озаботилось постройкой мостов для диких животных. Они являются минимально финансово затратными и сами по себе стали привлекать туристов, которые останавливаются для парочки селфи.

По словам чиновников, занимающихся вопросом охраны окружающей среды, леопардов, слонов и буйволов, которые нередко выходят к дороге, водитель видит издалека, но рептилий и зверей поменьше на высокой скорости разглядеть не так уж и просто.