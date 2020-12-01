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Газета "Кишиневские новости"

Культура

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В ЮАР построят земляную библиотеку

В ЮАР построят земляную библиотеку
01 декабря
15:51 2020
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Культурно учреждение возведут в столице ЮАР Йоханнесбурге. Там будет расположена не только библиотека, но также музей, учебные аудитории, залы для торжественных мероприятий, лаборатории, торговые точки.

Фасады будут выполнены из грунта, на другие части здания используют дерево и камень. Энергоснабжение будет осуществляться за счет солнечных батарей. Как считают архитекторы, климатические условия Йоханнесбурга, который расположен в субтропиках на высокогорье, позволяют обеспечить достаточную выработку электроэнергии для площади здания, превышающей пять тысяч квадратных метров. А грунт, из которого будет выполнен фасад, сможет накапливать дневное тепло и отдавать его ночью, что позволит естественным образом отапливать помещения, сообщает Popmech.     

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