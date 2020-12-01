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Газета "Кишиневские новости"

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Молдова в ноябре зафиксировала рост поступлений в бюджет

Молдова в ноябре зафиксировала рост поступлений в бюджет
01 декабря
15:01 2020
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По словам главы правительства, в настоящее время на счетах госказначейства находится почти 10,36 миллиарда леев, в том числе по компонентам государственного публичного бюджета – 7,42 млрд леев.

Премьер также объявил об увеличении доходов бюджета в ноябре 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Так, по компоненту государственного бюджета: в Государственной налоговой службе было увеличение на 80 миллионов леев или на 6,6%, в Таможенной службе на 94 млн леев или 4,6%, в бюджет социального страхования – 119 млн леев, т.е. рост на 10,3%. В Фонде обязательного медицинского страхования – на 36,4 млн леев, что на 9,2% больше. В целом с начала года прирост собственных доходов в бюджет социального страхования и в Фонд обязательного медицинского страхования составил почти 900 млн леев.

«Все “счета”, представленные в казначейство, оплачены и деньги на балансе предназначены для платежей в декабре и январе. Благодарим бизнес и граждан», – написал премьер.

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