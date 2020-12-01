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Газета "Кишиневские новости"

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Как Майя Санду договаривается с бывшими членами ОПГ Плахотнюка

01 декабря
13:41 2020
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Экс-депутат Григорий Петренко, комментируя встречу избранного президента Майи Санду и лидера Демпартии Павла Филипа, задался вопросом «Неужели перемены выглядят именно так?». Кроме того, он задал лидеру ПДС вопрос: не означает ли ее действия то, что «с бывшими членами ОПГ Плахотнюка уже можно договариваться?»

Отметим, что в ходе сегодняшней встречи Майя Санду и Павел Филип обсудили текущую политическую ситуацию и возможные поствыборные сценарии. Также стоит напомнить, что будучи премьером Майя Санду заявляла, что сыновья бывшего премьер-министра Павла Филипа принимали участие в операциях по отмыванию денег. Тогда же она выступила с обвинениями в адрес семьи премьер-министра Павла Филипа, уличив его в монополизации экспорта орехов из республики. Став премьер-министром, она призвала министра сельского хозяйства создать межправительственную комиссию, чтобы проанализировать монополию на экспорт орехов.

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