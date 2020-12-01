«Вопрос гражданам: А вам не кажется, что те, кто участвовал в краже миллиарда, взяли реванш и возвращаются к власти? Вы не замечаете, что идет усиленное восстановление олигархического Альянса “За евроинтеграцию” под чутким руководством посла?»,- задается вопросом в авторском комментарии политолог, депутат ПСРМ Богдан Цырдя. «Вчера Санду встретилась с Филипом ( “ореховая мафия”, как называла его Санду). После встречи Филип написал в Фейсбуке любопытный пост. Нет, это не про то, как Санду участвовала в краже миллиарда. Об этом он написал 9 сентября 2018 года. Сейчас – совсем другое!

Читайте и наслаждайтесь! Это сюрреализм, честное слово: “Сегодня у нас состоялась очень хорошая беседа с избранным президентом Майей Санду. Я оценил, что госпожа Санду поблагодарила мэров и сторонников ДПМ за их поддержку в избирательной кампании, и заверил ее, что ДПМ остается надежным партнером, на которого можно рассчитывать в построении современного европейского государства… Поскольку мы уже прошли через перезагрузку партии, которая была очищена от токсичных элементов, мы заверили президента, что продолжим поддерживать любые инициативы по очищению политического класса. Это была продуктивная дискуссия. Желаю президенту успехов!“.

То есть, Санду благодарит “мафию” (так она называла ДПМ) за поддержку на выборах и за победу! Ну, точь-в-точь, как в 2016 году. Сам Филип заявляет, что партия очистилась от преступников и готова к зачистке других партий (читай – ПСРМ)! Более того, он признается, что предал Игоря Додона и помог в его устранении из власти. Апогеем абсурда является то, что Филип после этого называет себя “надежным партнером”, а ДПМ – кристально чистой партией.

Вопрос Санду: Филип теперь стал “честным”? Он уже не коррупционер? Он уже не лакей Плахотнюка? Вопрос гражданам: А вам не кажется, что те, кто участвовал в краже миллиарда, взяли реванш и возвращаются к власти? Вы не замечаете, что идет усиленное восстановление олигархического Альянса “За евроинтеграцию” под чутким руководством посла?», – спрашивает Цырдя.