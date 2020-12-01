Заявление было сделано на заседании правительства. Ион Кику призвал своих коллег, а также глав управлений и агентств пожертвовать свои ежегодные премии в размере 50% от ежемесячного оклада на ремонт здания Национальной филармонии имени Сергея Лункевича. «Прошу коллег, если вы можете себе это позволить и хотите это сделать, когда получите эту сумму в виде премии, направить деньги на благую цель – реконструкцию здания Национальной филармонии, которое, к сожалению, мы потеряли в этом году», – сказал Кику. Напомним, ранее депутаты и муниципальные советники Партии социалистов направили часть своих зарплат на восстановление филармонии.