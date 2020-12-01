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Газета "Кишиневские новости"

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Кику призвал коллег пожертвовать премии на восстановление филармонии

01 декабря
13:36 2020
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Заявление было сделано на заседании правительства. Ион Кику призвал своих коллег, а также глав управлений и агентств пожертвовать свои ежегодные премии в размере 50% от ежемесячного оклада на ремонт здания Национальной филармонии имени Сергея Лункевича. «Прошу коллег, если вы можете себе это позволить и хотите это сделать, когда получите эту сумму в виде премии, направить деньги на благую цель – реконструкцию здания Национальной филармонии, которое, к сожалению, мы потеряли в этом году», – сказал Кику.  Напомним, ранее депутаты и муниципальные советники Партии социалистов направили часть своих зарплат на восстановление филармонии.

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