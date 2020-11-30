Партия социалистов ознакомилась с заявлениями лидера ПДС Майи Санду, избранного президента Молдовы, отказавшейся взять на себя ответственность за управление страной

«Хотя за нее голосовали на основании предвыборных обещаний, касающихся строго компетенции правительства, Майя Санду объявила, что не возьмет на себя управление, даже в условиях поддержки социалистов в парламенте. Это демонстрирует, что обещания Майи Санду – либо обман электората, либо она боится управлять в такой сложный период, как второй вал эпидемии.

ПСРМ считает, что досрочные выборы являются абсолютной необходимостью для Молдовы, но только после того как страна преодолеет пандемический кризис, так как над партийными интересами должны превалировать здоровье и жизнь граждан.

«И если Майя Санду верит, что может лучше управлять кризисом, приглашаем ТЕПЕРЬ заняться тем, что обещала гражданам, которые за нее голосовали. А это можно сделать не заявлениями и оправданиями неспособности, а действиями, взятием на себя ответственности за здоровье населения», – отметили в ПСРМ.

Напомним, что ранее глава государства Игорь Додон обратился к избранному президенту Майе Санду, предложив ей сформировать правительство для того, чтобы взять управление страной на себя. Также социалисты заявили, что готовы поддержать новый кабмин, если он докажет свою готовность и способность составить профессиональную команду министров.

В ПСРМ считают, что пока это не случится, нынешний кабмин работает достойно, проводя очень сложную работу, чтобы ограничить последствия пандемии. Социалисты констатируют, что кабмину удается держать ситуацию под контролем.

«Ни в какой форме мы не оставим страну без функционального правительства в такой сложный период, мы проявим ответственность перед гражданами Молдовы», – сообщается в пресс-релизе социалистов.