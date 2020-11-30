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Газета "Кишиневские новости"

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Зачем СМИ, лояльные к ПДС, пытаются создать лживый имидж Майи Санду

Зачем СМИ, лояльные к ПДС, пытаются создать лживый имидж Майи Санду
30 ноября
16:16 2020
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СМИ, информационно обслуживающие ПДС, сегодня распространили фальшивую новость о Майе Санду. Так, портал Agora.md опубликовал материал под заголовком: Как Майя Санду пришла на конференцию с журналистами.

В этой новости журналисты попытались убедить своих читателей, что Майя Санду – скромный человек, который даже после победы на выборах, ходит пешком и без охраны. Любопытно, что эти же журналисты опубликовали видео, на котором ясно видно, что на расстоянии нескольких метров от Майи Санду идут телохранители, которым у входа в партийный офис она передает свой зонт.

Чуть позже, вероятно, пытаясь исправить «ошибку», Agora.md скорретировал заголовок на новый: Пешком: Как пришла и с кем ушла Майя Санду после конференции с журналистами. Тем самым, намекая, что ошибкой было только то, что Санду пришла без охраны.

Однако журналисты Agora.md не обратили внимание на другую деталь: Майя Санду была в туфлях. В условиях, когда в Кишиневе осадки, а на термометре почти минусовая температура, опасно для здоровья в туфлях передвигаться из Буюкан в Центр.

Кстати, «ошибка», распространенная Agora.md, была дружно переопубликована и другими СМИ, приближенными к ПДС.

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