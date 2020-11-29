По данным Национального бюро статистики номинальная среднемесячная зарплата в Республике Молдова в третьем квартале составила 8 074,3 лея или 469 долларов США, сообщает ИНФОТАГ.

Это на 9,3% больше чем за тот же период прошлого года, однако, если учитывать инфляцию, рост несколько ниже – 5,8%. У работников бюджетной сферы зарплата – 7 032,9 лея, в реальном секторе – 8 452,2. Наибольшие заработки у тех, кто трудится в области информационных технологий – 18 118 леев в месяц, за ними следуют банковские работники – 14 009 леев. Меньше всего получают сельхозработники и лесники – 5 282 лея.