Воскресенье, 29 ноября 2020, 21:57

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

В Молдове растут зарплаты

В Молдове растут зарплаты
29 ноября
14:41 2020
Версия для печати

По данным Национального бюро статистики номинальная среднемесячная зарплата в Республике Молдова в третьем квартале составила 8 074,3 лея или 469 долларов США, сообщает ИНФОТАГ.

Это на 9,3% больше чем за тот же период прошлого года, однако, если учитывать инфляцию, рост несколько ниже – 5,8%. У работников бюджетной сферы зарплата – 7 032,9 лея, в реальном секторе – 8 452,2. Наибольшие заработки у тех, кто трудится в области информационных технологий – 18 118 леев в месяц, за ними следуют банковские работники – 14 009 леев. Меньше всего получают сельхозработники и лесники – 5 282 лея.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,240,00%
EUR20,630,00%
GBP22,940,00%
UAH0,600,00%
RON4,230,00%
RUB0,230,00%

Курсы валют в MDL на 29.11.2020

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд