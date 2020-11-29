Арсений Яценюк, глава «Народного фронта», пожаловался в суд на депутата Верховной Рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Илью Киву, сообщает «Страна».

В ходе передачи «Свобода слова Савика Шустера» народный избранник заявил, что все политики, поддержавшие протесты на майдане получили американское гражданство и стали миллионерами. Уже после телеэфира Кива выложил в сеть отрывок передачи и дополнил его следующими рассуждениями: «Мой ответ бывшему пример-министру, вору и коррупционеру Яценюку, который во время войны, грабя страну, превратился в долларового миллиардера, построил в Америке отдельный бизнес, получивший для себя и своей семьи американское гражданство. Послушная американская шлюха – Яценюк». Нечто подобное можно было бы сказать и о многих российских, молдавских, туркменских и даже японских политиках.