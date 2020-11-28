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Газета "Кишиневские новости"

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Декабрь 2020 – время большой любви для 4 знаков зодиака

Декабрь 2020 – время большой любви для 4 знаков зодиака
28 ноября
23:16 2020
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Приходит зима, а значит каждому из нас особенно хочется тепла и нежности, ласки и любви. А тут ещё и волшебные зимние праздники не за горами, когда все мы ждем чуда. А Любовь, когда она нас выбирает, – это ли не чудо?

В декабре 2020 большая Любовь закружит в страстном танце представителей четырёх зодиакальных созвездий. Кто же они – романтики декабря?

БЛИЗНЕЦЫ

Представителей этого воздушного знака ждет масса новых знакомств в декабре. Одна из таких встреч будет необыкновенно яркой и перерастет в бурный роман. Близнецам даже покажется, что они встретили свою вторую половинку. Но отношения не будут долговечными – вулкан страсти угаснет. Но после такой ослепительной вспышки чувств отношения рекомендуется сохранить, переведя их в разряд дружеских.

СКОРПИОН

В декабре большая Любовь нечаянно нагрянет в жизнь известных скептиков – Скорпионов. Они будут застигнуты врасплох. Заискрит с самого первого взгляда, а по прошествии времени чувства будут только крепнуть. Если Скорпионы дадут этой Любви шанс, впустят ее в свое сердце, то очень скоро они ощутят себя самыми счастливыми на свете. Доверяйте партнеру и обретёте свою настоящую половинку.

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