В субботу вечером, 28 ноября в ресторане “Hermes” сторонники Майи Санду отметили победу на президентских выборах, передает портал Тelegtaph.md

Торжества организованы Георге Икимом, телехранителем Санду и лидером Pro Moldova из Сынджерей Коркоделром. В мероприятии участвует и вице-председатель PDS Наталья Наврилицэ. В зале находились около 70 человек

Напомним, что в Молдове запрещено проводить массовые мероприятия с участием свыше 50 человек.