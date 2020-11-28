Узнай, что празднуют PDS и PRO Moldova в Сынджерей в разгар пандемии
28 ноября
21:31 2020
В субботу вечером, 28 ноября в ресторане “Hermes” сторонники Майи Санду отметили победу на президентских выборах, передает портал Тelegtaph.md
Торжества организованы Георге Икимом, телехранителем Санду и лидером Pro Moldova из Сынджерей Коркоделром. В мероприятии участвует и вице-председатель PDS Наталья Наврилицэ. В зале находились около 70 человек
Напомним, что в Молдове запрещено проводить массовые мероприятия с участием свыше 50 человек.