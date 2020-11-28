Суббота, 28 ноября 2020, 00:21

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Узнай, что празднуют PDS и PRO Moldova в Сынджерей в разгар пандемии

Узнай, что празднуют PDS и PRO Moldova в Сынджерей в разгар пандемии
28 ноября
21:31 2020
Версия для печати

В субботу вечером, 28 ноября в ресторане “Hermes” сторонники Майи Санду отметили победу на президентских выборах, передает портал Тelegtaph.md

Торжества организованы Георге Икимом, телехранителем Санду и лидером Pro Moldova из Сынджерей Коркоделром. В мероприятии участвует и вице-председатель PDS Наталья Наврилицэ. В зале находились около 70 человек

Напомним, что в Молдове запрещено проводить массовые мероприятия с участием свыше 50 человек.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,240,00%
EUR20,630,00%
GBP22,940,00%
UAH0,600,00%
RON4,230,00%
RUB0,230,00%

Курсы валют в MDL на 28.11.2020

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд