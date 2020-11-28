На сегодняшний день в стране 93028 человек прошли лечение и 2269 умерли от инфекции COVID-19. На 28 ноября в Молдове подтверждены 105852 случая заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 5197 человек с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 29246 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализирован 3636 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 253 в крайне тяжелом состоянии (47 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).