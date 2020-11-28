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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 28 ноября 93028 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 28 ноября 93028 излечившихся
28 ноября
21:21 2020
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На сегодняшний день в стране 93028 человек прошли лечение и 2269 умерли от инфекции COVID-19. На 28 ноября в Молдове подтверждены 105852 случая заражения новым коронавирусом.  

В настоящее время 5197 человек с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 29246 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализирован 3636 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 253 в крайне тяжелом состоянии (47 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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