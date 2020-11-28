Американские стоматологи столкнулись с тем, что люди, перенесшие коронавирусные инфекции, все чаще жалуются на проблемы в полости рта. У них выпадают или крошатся зубы, причем часто безболезненно, обостряется их чувствительность, воспаляются десны. Причем проблемы эти возникают долгое время спустя после того, как пациенты излечились.

Специалисты из Университета штата Юта в Солт-Лейк-Сити предположили, что все это связано с тем, что вирус поражает кровеносную систему, а десны пронизаны большим количеством сосудов. Их повреждение приводит к воспалению десен, а это, в свою очередь, влечет за собой расшатывание и выпадение зубов.

Прежде с подобными долгосрочными последствиями заболевания коронавируса медикам сталкиваться не приходилось. Известно было, в частности, о выпадении волос и возникновении отечности пальцев ног. Теперь предстоит детальное изучение связи стоматологических проблем с коронавирусной инфекцией, сообщает «The New York Times».