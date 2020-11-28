Председатель КНР Си Цзиньпин провел встречу с главами вооруженных сил страны и призвал их готовиться к реальным боевым действиям, сообщает Daily Mail.

Последний год напряжение между двумя сверхдержавами США и Китаем заметно возрастало. Взаимные обвинения в шпионаже и торговая война, развязанная Дональдом Трампом, накалили обстановку до предела. Лидер Китая призвал военных не бояться смерти. Попытка Штатов вывести китайских производителей, таких как Huawei, с рынка современных технологий лишь один пример из многих факторов, подтолкнувших страны к агрессивному наращиванию военной мощи и смещению политического курса на вооруженное противостояние.

Существенную роль в происходящем играют телодвижения США на территории Тайваня. Америка взяла на себя обязательство защищать территорию в ее борьбе за независимость от Пекина.