Победитель президентских выборов в США Джо Байден пригласил лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую на свою инаугурацию. Об этом сообщила сама Тихановская в своем интервью телеканалу Белсат.

3-го ноября 2020 года в США завершились президентские выборы, по результатам которых победу одержал демократ Джо Байден. Дональд Трамп и его приспешники пытаются оспорить факт победы Байдена. Инаугурация нового президента назначена на 20-е января 2021 года. Белый дом пока не анонсировал возможной встречи с Тихановской.

Вопрос внутреннего конфликта Белоруссии все еще стоит очень остро. Тихановская продолжает борьбу с режимом Лукашенко из-за рубежа и пытается заручиться международной поддержкой. Ее команда проводит переговоры с ООН, и сама политик готовится к поездкам в Норвегию и Великобританию. Не так давно, 26-го ноября, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вместе с Россией планирует противостоять гегемонии США, чье единоличное господство он никогда приветствовать не будет.