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Газета "Кишиневские новости"

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В Москве клиент обстрелял курьера за опоздание с доставкой заказа

В Москве клиент обстрелял курьера за опоздание с доставкой заказа
28 ноября
16:36 2020
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Кому-то может показаться, что это смешно. Но только не участникам истории. Житель российской столицы, видимо, очень ждал, когда ему доставят заказ. А курьер, как назло, задерживался. И когда, наконец, появился с получасовым опозданием, клиент встретил его в подъезде… с пистолетом в руках. Пистолет, правда, был пневматический, а вот стрелял из него заказчик вполне по-настоящему, и в курьера попал.

Более того, он отобрал доставленный пакет и отказался платить. Курьер вызвал полицию, и ее сотрудники составили протокол по факту стрельбы и конфисковали пистолет. Чем дело кончится, неизвестно, пока ведется проверка, сообщает «Вечерняя Москва».

Да, пандемия укреплению нервной системы явно не способствует.    

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