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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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В России создали робота для уборки урожая яблок

В России создали робота для уборки урожая яблок
28 ноября
16:26 2020
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Садоводство – та отрасль сельскохозяйственного производства, где все еще применяется много ручного труда, в частности, при сборе урожая плодов. И потери здесь велики, порой они достигают сорока процентов.

Специалисты Финансового университета при Правительстве РФ и Федерального научного агроинженерного центра ВИМ в сотрудничестве с корпорацией «Microsoft» разработали робота, предназначенного для уборки урожая яблок. Авторы устройства научили искусственный интеллект обнаруживать почти сто процентов плодов на деревьях и собирать не менее девяноста процентов из них. У всех известных аналогов точность значительно ниже: 85% и 75% соответственно. К тому же робот – сборщик яблок – будет в семь раз дешевле, чем его западные собратья.

Подсчеты показывают, что благодаря устройству удастся собирать на треть больше урожая, чем вручную. Производительность робота очень высокая – почти триста килограммов в час. Он начинает снимать плоды с верхних ярусов деревьев и постепенно перемещает свои манипуляторы все ниже. Уже весной следующего года устройство пройдет проверку в деле на крупнейших яблоневых плантациях России. Если испытания окажутся успешными, разработчики рассчитывают представить свою новинку на международном рынке. И уже есть планы научить искусственный интеллект убирать груши и томаты, сообщает news.microsoft.com.

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