Садоводство – та отрасль сельскохозяйственного производства, где все еще применяется много ручного труда, в частности, при сборе урожая плодов. И потери здесь велики, порой они достигают сорока процентов.

Специалисты Финансового университета при Правительстве РФ и Федерального научного агроинженерного центра ВИМ в сотрудничестве с корпорацией «Microsoft» разработали робота, предназначенного для уборки урожая яблок. Авторы устройства научили искусственный интеллект обнаруживать почти сто процентов плодов на деревьях и собирать не менее девяноста процентов из них. У всех известных аналогов точность значительно ниже: 85% и 75% соответственно. К тому же робот – сборщик яблок – будет в семь раз дешевле, чем его западные собратья.

Подсчеты показывают, что благодаря устройству удастся собирать на треть больше урожая, чем вручную. Производительность робота очень высокая – почти триста килограммов в час. Он начинает снимать плоды с верхних ярусов деревьев и постепенно перемещает свои манипуляторы все ниже. Уже весной следующего года устройство пройдет проверку в деле на крупнейших яблоневых плантациях России. Если испытания окажутся успешными, разработчики рассчитывают представить свою новинку на международном рынке. И уже есть планы научить искусственный интеллект убирать груши и томаты, сообщает news.microsoft.com.