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Газета "Кишиневские новости"

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Кенийцы подделывают тесты на Covid-19, чтобы попасть в ОАЭ

Кенийцы подделывают тесты на Covid-19, чтобы попасть в ОАЭ
28 ноября
15:21 2020
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Властями Кении был арестован 21 человек, сфальсифицировавший тест на коронавирус, с целью пересечения государственной границы, сообщает BBC.

На какие только уловки не готовы идти люди, лишь бы уехать за рубеж. Объединенные Арабские Эмираты подняли вопрос об отмене визовой политики с Кенией, после того как обнаружилось, что путешественники сфальсифицировали результаты тестов на Covid-19. Количество зараженных в Кении продолжает стремительно расти, и правительство наложило запрет на собрания в общественных местах. На данный момент в Кении зафиксировано более 80 000 заражений коронавирусом. Около сотни кенийцев, пытавшихся попасть в Дубай другим рейсом, также были обнаружены с фальшивыми тестами на Covid-19.

Ранее на этой неделе, ОАЭ приняли непростое решение – НЕ выдавать визы гражданам 13 государств, включая Ливию, Тунис, Алжир, Сомали и теперь Кению.

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