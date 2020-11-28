Властями Кении был арестован 21 человек, сфальсифицировавший тест на коронавирус, с целью пересечения государственной границы, сообщает BBC.

На какие только уловки не готовы идти люди, лишь бы уехать за рубеж. Объединенные Арабские Эмираты подняли вопрос об отмене визовой политики с Кенией, после того как обнаружилось, что путешественники сфальсифицировали результаты тестов на Covid-19. Количество зараженных в Кении продолжает стремительно расти, и правительство наложило запрет на собрания в общественных местах. На данный момент в Кении зафиксировано более 80 000 заражений коронавирусом. Около сотни кенийцев, пытавшихся попасть в Дубай другим рейсом, также были обнаружены с фальшивыми тестами на Covid-19.

Ранее на этой неделе, ОАЭ приняли непростое решение – НЕ выдавать визы гражданам 13 государств, включая Ливию, Тунис, Алжир, Сомали и теперь Кению.