Гонконг объявил о своем выборе фильма на Оскар, пишет Variety.

Азиатский кинематограф постепенно завоевывает западного зрителя. В прошлом году премию «Оскар» в главной номинации «Лучший фильм» взяла южнокорейская драма «Паразиты». В этом году за премию Американской киноакадемии поборется Гонконг, который отправляет киноленту «Лучшая пора» 2019. Режиссер Цзен Госян снял киноадаптацию китайского романа «Юная ты, что была так прекрасна», который рассказывает трагическую историю молодой девушки, обвиненной в убийстве. Главные роли исполнили актриса Чжоу Дунъюй и самый младший член мега-популярной китайской поп-группы TFBoys Джексон И. Трогательный фильм о сложности взросления и поисках себя еще до официальной премьеры попал под пристальное внимание прессы в связи со скандалами, в центре которых он оказался.

Фильм пришлось снять в Берлинского кинофестиваля 2019 года, после давления, оказанного китайскими властями, на режиссера. Дважды переносили премьеру и чинили препятствия выходу ленты на большой экран. В конце концов, «Лучшие пора» стал неожиданным хитом, после выхода в кинотеатрах, собрав кассу в $ 220 млн, и теперь отправляется на престижнейшую премию «Оскар».