Александр Лукашенко на встрече с работниками одной из минских больниц, зачитал выдержки из докладов КГБ, где цитируются некоторые западные политики, сообщает пресс-служба президента Беларуси.

Особое внимание глава государства уделил рассуждениям польского премьер-министра Матеуша Моравецкого. «Будущее Беларуси принципиально для Польши. Западные территории Беларуси исторически принадлежат Польше… Варшава предприняла множество конкретных шагов для помощи белорусской революции: финансовая поддержка через польские и польско-американские программы солидарности с жертвами режима Лукашенко, приглашение белорусских студентов, упрощение правил пересечения границы, поддержка неправительственных СМИ и НКО», – цитировал президент польского премьера. По словам Лукашенко спецслужбы соседнего государства рекомендовали своему правительству провести переговоры с Азербайджаном, Арменией, Турцией и Грецией насчет того, чтобы они прекратили экспорт продовольствия в Белоруссию. Таким образом, в Польше намерены вызвать недовольство экономической политикой Минска.