Ученые из Университета штата Огайо в США отобрали более шестисот пятидесяти испытуемых, которым предложили поиграть в азартные компьютерные игры с денежными ставками. Каждому участнику необходимо было выбрать, как действовать в той или иной ситуации – поступить осторожно или пойти на риск. Следовало подвести курсор компьютерной мыши к обозначению большей или меньшей ставки, соответственно, рискованной или безопасной.

Психологи сделали вывод, что люди, которые сразу начинали двигать курсор в сторону рискованной ставки, даже если потом изменяли его направление, по характеру больше склонны принимать рискованные решения. Исследователи считают, что азартные компьютерные игры – лишь поле для эксперимента. А вот полученные результаты окажутся полезны, например, интернет-магазинам, которые, наблюдая за движениями курсора потенциального клиента, могут точнее узнать, что интересует покупателя больше, пишет «Daily Mail».