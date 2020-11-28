Наблюдая процессы глобального потепления, ученые возлагали большие надежды на то, что зеленые насаждения помогут в борьбе с ним. Предполагалось, что, если лето станет длиннее, листья на деревьях дольше будут оставаться зелеными и, следовательно, углекислого газа из атмосферы будет поглощаться больше.

К сожалению, предположения не оправдались. Ученые из Федерального института технологии Цюриха в Швейцарии провели масштабное исследование и выяснили, что, наоборот, в результате глобального потепления листья с деревьев стали опадать раньше. Такие выводы стали результатом анализа того, как шел процесс сбрасывания листьев деревьями по всей Центральной Европе более чем за семь десятилетий.

Углекислый газ нужен деревьям для того, чтобы в ходе фотосинтеза превратиться в соединения углерода, необходимые для роста. Но ранняя осень останавливает процесс вегетации, деревья сбрасывают листья и, следовательно, перестают потреблять углекислоту. По предварительным оценкам, в результате этого ежегодные выбросы углекислого газа в атмосферу могут увеличиться примерно на один миллиард тонн. Для сравнения: годовые выбросы Германии меньше.

Исследователи подчеркивают, что возлагать все надежды в борьбе с изменением климата только на расширение площади зеленых насаждений нельзя. Действенным средством может стать уменьшение сжигания твердого топлива – одного из основных источников вредных выбросов в атмосферу, сообщает «The Guardian».