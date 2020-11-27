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Газета "Кишиневские новости"

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Чем паническая атака отличается от сердечного приступа

Чем паническая атака отличается от сердечного приступа
27 ноября
20:46 2020
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Часто люди, испытывающие боль в груди, одышку, головокружение, тошноту, не могут определить, что с ними случилось – сердечный приступ или паническая атака. Специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании дали разъяснение – как отличить одно от другого.

Прежде всего они отметили, что при панической атаке под воздействием определенных эмоций (страха или тревоги) возникают симптомы, у которых нет физической причины. Такие приступы хоть и неприятны и могут быть пугающими, но опасности для здоровья они не представляют. При панической атаке к вышеперечисленным симптомам могут присоединяться учащенное сердцебиение, удушье, озноб или жар, дрожание рук и ног и покалывание в них, звон в ушах. В подобных случаях медики советуют принять удобное положение, представлять себе что-нибудь приятное и успокоить дыхание. Больше никаких мер для ликвидации приступа не требуется.

Если же случается настоящий сердечный приступ, то наблюдаются другие симптомы. Боль может ощущаться не только в груди, но и в левой руке, челюсти, шее, даже в спине и животе. Тошнота может перейти в рвоту, одышка продолжиться кашлем или хрипом, человека может бросить в пот. Это угрожающее жизни состояние. Тут без срочной помощи врачей не обойтись, пишет «Вечерняя Москва».       

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