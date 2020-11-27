Исследователи Лондонской школы экономики и политических наук провели эксперимент, который показал: то, что люди привязаны к различным гаджетам, зависит вовсе не того, что они получают много сообщений или писем.

Стать испытуемыми пригласили тридцать семь молодых людей не старше двадцати пяти лет из нескольких стран. Всем им выдали камеры, чтобы фиксировать, по какому поводу участники эксперимента обращаются к своим смартфонам. В результате выяснилось, что лишь десятая часть случаев, когда люди смотрели на экраны, была связана с тем, что они получали какие-либо уведомления. Все остальное время, проведенное с гаджетом, было посвящено проверке почты, общению в социальных сетях, телефонным звонкам, использованию разных приложений.

Интересно, что в сознании многих испытуемых вообще не отложились факты, когда они пользовались телефонами без повода. Ученые пришли к выводу, что привычка общаться с гаджетами доводится до автоматизма и приравняли ее к закуриванию сигареты просто, чтобы занять время, сообщает BBC.