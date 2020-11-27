Сегодня, 27 ноября, на заседании муниципального совета, на вопрос советника от ПСРМ Сергея Грамма о месте нахождения Ренато Усатого, и.о. примара Николай Григоришин заявил, что мэр Бельц находится на лечении.

«Господин мэр сейчас на больничном. Он находится в Германии под капельницей. Я что, должен отчитываться?» — возмутился и.о примара Бельц Николай Григоришин.

Такой ответ многих очень удивил, поскольку последний прямой эфир бельцкого градоначальника полностью опровергает слова Григоришина. Так, после избрания Майи Санду президентом, Ренато Усатый решил не возвращаться в Бельцы, а отправился в очередной отпуск. В видео, которое Усатый выложил в соцсетях, можно было заметить экзотические растения, не произрастающие в Молдове.

Тогда же бельцкий примар заявил, «что находится в 10 тысячах километров» от Молдовы. Расстояние же от Бельц до Берлина составляет 1366 километров.