После того как в ходе заседания депутат ПДС Дан Перчун отклонился от темы обсуждения и стал нападать на социалистов, председатель самой крупной фракции Корнелиу Фуркулицэ напомнил ему о роли народного избранника.

«Для коллеги, который неоднократно обращается сегодня к нам, хочу вам сказать, что парламент не место для медитаций, парламент – это место для дискуссий и одобрения законов», – сказал лидер фракции ПСРМ.