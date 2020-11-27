Пятница, 27 ноября 2020, 15:06

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Какой урок Корнелиу Фуркулицэ дал молодому депутату ПДС Дану Перчуну

27 ноября
13:26 2020
Версия для печати

После того как в ходе заседания депутат ПДС Дан Перчун отклонился от темы обсуждения и стал нападать на социалистов, председатель самой крупной фракции Корнелиу Фуркулицэ напомнил ему о роли народного избранника.

«Для коллеги, который неоднократно обращается сегодня к нам, хочу вам сказать, что парламент не место для медитаций, парламент – это место для дискуссий и одобрения законов», – сказал лидер фракции ПСРМ.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,25+0,22%
EUR20,57+0,32%
GBP22,97–0,04%
UAH0,61+0,33%
RON4,22+0,32%
RUB0,23–0,12%

Курсы валют в MDL на 27.11.2020

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд