Нынешний год в изобилии обрушил на нас негатив: пандемия коронавируса, экономический кризис, природные катаклизмы, политические потрясения. Все это давит на психику. Один из распространенных способов, которым люди борются с негативными эмоциями, – крик.

А если вам не на кого накричать, или не хочется срываться на близких? Теперь проблема решена. В США придумали услугу, помогающую бороться с эмоциональным напряжением – открыли горячую линию для желающих выкричаться. Можно просто позвонить и покричать в трубку. На звонок отвечает робот, который негативными эмоциями не заразится.

Боле того, создан специальный вебсайт, на котором каждый может послушать, как звучит его собственный крик, и как кричат другие люди. «Фонотека криков» обновляется ежедневно, поэтому есть возможность всякий раз услышать что-то новенькое.

Пока срок работы горячей линии установлен до 21 января следующего года, сообщает «Dazeddigital».