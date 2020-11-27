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Газета "Кишиневские новости"

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В США открыли горячую линию для желающих на кого-нибудь накричать

27 ноября
12:06 2020
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Нынешний год в изобилии обрушил на нас негатив: пандемия коронавируса, экономический кризис, природные катаклизмы, политические потрясения. Все это давит на психику. Один из распространенных способов, которым люди борются с негативными эмоциями, – крик.

А если вам не на кого накричать, или не хочется срываться на близких? Теперь проблема решена. В США придумали услугу, помогающую бороться с эмоциональным напряжением – открыли горячую линию для желающих выкричаться.  Можно просто позвонить и покричать в трубку. На звонок отвечает робот, который негативными эмоциями не заразится.

Боле того, создан специальный вебсайт, на котором каждый может послушать, как звучит его собственный крик, и как кричат другие люди. «Фонотека криков» обновляется ежедневно, поэтому есть возможность всякий раз услышать что-то новенькое.

Пока срок работы горячей линии установлен до 21 января следующего года, сообщает «Dazeddigital».

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