О том, что в различных напитках – чае, красном вине, какао, а также во фруктах и овощах – содержатся натуральные антиоксиданты флаванолы, благотворно влияющие на эластичность кровеносных сосудов, медикам было известно давно. Группа исследователей из Бирмингемского университета в Великобритании решила выяснить, как эти антиоксиданты влияют на мозговую деятельность.

Для участия в эксперименте выбрали восемнадцать молодых здоровых некурящих мужчин. Их разделили на две группы, одна получала какао, содержание флаванолов в котором было пониженным, а вторая – с высоким. Некоторое время спустя испытуемым предложили решить несколько сложных задач.

Лучший результат показали члены второй группы – точность и скорость решений у них была на одиннадцать процентов выше, чем у участников второй группы. Ученые сделали вывод, что явное положительное влияние флаванолов на мозговую деятельность прослеживалось при усложнении задач, пишет газета «The Sun».